Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готова более чем на 70%

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе идет поэтапно, более 70% работ уже выполнены. В данный момент специалисты заняты отделкой пешеходных переходов и благоустройством наружного освещения.

В будущем транспортный объект свяжет Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское и Симферопольское шоссе. Он станет важнейшей частью транспортного каркаса столицы, а также дублером юго-западной и южной части МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.