Расписание на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменилось до 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменился с 3 по 28 июня в связи с развитием инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте МЖД.

По данным перевозчика, работы начались на участке Дмитров – Савелово для усиления грузового движения в обход Москвы. По плану специалисты модернизируют объекты энергообеспечения, а также проведут укладку второго пути и двух стрелочных переводов для формирования разъезда в Лебзине.

На время работ на перегоне будет временно приостанавливаться движение поездов, из-за чего некоторые из них проследуют по укороченным маршрутам. При этом технологические "окна" назначены в будние дни в интервале с 09:30 до 15:30.

В МЖД предупредили пассажиров, чтобы они заранее узнавали действующее расписание. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что на Казанском направлении МЦД-3 также в июне изменится расписание электричек. Так, в некоторые дни июня сократится время работы диаметральных поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова, на этом же участке частично отменят первые поезда. Кроме того, расписание поездов дальнего пригорода скорректируют, часть составов проследуют только от или до Раменского.