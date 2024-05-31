Расписание поездов Казанского направления МЦД-3 изменится в июне

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Расписание движения электричек Казанского направления МЦД-3 изменится в июне в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом столичный Дептранс сообщает в телеграм-канале.

По информации департамента, в некоторые дни июня сократится время работы диаметральных поездов со стороны Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюкова, на этом же участке частично отменят первые поезда. Также расписание поездов дальнего пригорода скорректируют, часть составов проследуют только от или до Раменского. Изменения коснутся и поездов со станций Куровская и Гжель – часть электричек отменят, у некоторых изменят остановки.

Во время изменений специалисты будут проводить работы по обновлению инфраструктуры на станции Раменское и в дальнем пригороде на участке от станции Куровская до станции Гжель. Пассажиров призвали заранее составлять маршрут поездки и сверяться с расписанием поездов в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1 1–2, 8–9, а также с 3 по 28 июня изменится расписание поездов. Некоторые поезда отменят, другие же проследуют укороченным маршрутом. Корректировки связаны со строительством путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская, а также со строительными работами на станции Петровско-Разумовская.