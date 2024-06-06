Собянин: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

В столичном метро можно будет оплачивать проезд цифровыми рублями. Москва и Банк России подписали соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписан Сергеем Собяниным и первым зампредседателя Центробанка РФ Ольгой Скоробогатовой.

Кроме того, цифровой валютой пассажиры смогут оплачивать парковку и другие услуги столичного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.