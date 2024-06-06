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06 июня, 16:30

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Собянин: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Собянин: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

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В столичном метро можно будет оплачивать проезд цифровыми рублями. Москва и Банк России подписали соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписан Сергеем Собяниным и первым зампредседателя Центробанка РФ Ольгой Скоробогатовой.

Кроме того, цифровой валютой пассажиры смогут оплачивать парковку и другие услуги столичного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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