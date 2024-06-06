06 июня, 16:30Транспорт
Новый способ оплаты проезда заработал в Московском метрополитене
В столичном метро заработала инновационная технология по оплате проезда. О ней рассказали на ПМЭФ.
Пройти через турникет можно с помощью QR-кода и системы быстрых платежей. Для этого необходимо в личном кабинете приложения "Метро Москвы" оформить подписку СБП, далее пассажир генерирует QR-код на экране телефона и подносит гаджет к считывателю на турникете.
Технология была разработана при поддержке Московского метрополитена и столичного департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.