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06 июня, 16:30

Транспорт

Новый способ оплаты проезда заработал в Московском метрополитене

Новый способ оплаты проезда заработал в Московском метрополитене

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В столичном метро заработала инновационная технология по оплате проезда. О ней рассказали на ПМЭФ.

Пройти через турникет можно с помощью QR-кода и системы быстрых платежей. Для этого необходимо в личном кабинете приложения "Метро Москвы" оформить подписку СБП, далее пассажир генерирует QR-код на экране телефона и подносит гаджет к считывателю на турникете.

Технология была разработана при поддержке Московского метрополитена и столичного департамента транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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