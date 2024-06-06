Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в России ВСМ

Фото: РИА Новости/Компания "Скоростные магистрали"

Российский кабмин одобрил указ о строительстве первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сказано на сайте правительства.

В документе зафиксированы ключевые условия концессионного соглашения, на базе которого будет реализован проект. Так, в распоряжение входит концедент (сторона, представляющая государство) и концессионер (инвестор, вкладывающийся в строительство ВСМ). До 1 августа проект магистрали будет включен в список самоокупаемых инвестпроектов, при воплощении которых будут применены на возвратной основе деньги Фонда национального благосостояния.

По информации кабмина, в следующем году из ФНБ на строительство ВСМ направят не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1%.

Ранее на ПМЭФ продемонстрировали пять проектов будущих ВСМ. Протяженность сети дороги составила 4 671 километр. Так, магистраль Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) протянется на 679 километров в длину, а время пути по ней займет 2 часа 15 минут. Скорость движения по магистрали будет развита до 400 километров в час.

До этого в РЖД уже показывали дизайн состава для ВСМ. По сравнению с обычными электропоездами он имеет более острую и обтекаемую переднюю часть.

Старт началу строительства ВСМ 14 марта дал Владимир Путин. Также он поручил кабмину РФ определить финансирование проекта и принять другие решения по строительству магистрали.

В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок, 4 из них будут на территории Москвы – Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

