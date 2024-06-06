СТМ: создание первых элементов высокоскоростного поезда начнется в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Разработка первых элементов высокоскоростного поезда начнется в этом году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу совета директоров Синара – транспортные машины (СТМ) Александра Мишарина.

Так, по его словам, работа по выпуску состава осуществляется по графику. Он напомнил, что РЖД в апреле подписала контракт на производство первых двух составов на заводе "Уральские локомотивы" (подконтролен "Синара – транспортные машины"). Мишарин отметил, что работа по созданию состава ведется по графику.

"По условиям контракта составлен график передачи предприятию-производителю необходимой конструкторской документации, этот процесс уже начался. Параллельно стартовала работа по организации производства", – сообщил Мишарин в рамках ПМЭФ.

Мишарин уточнил, что в 2028 году составы высокоскоростного поезда будут направлены на испытания.

"К слову, сертификация такого подвижного состава также станет отдельным вызовом – сейчас отсутствуют национальные стандарты, сертификационные правила и требования к таким поездам. СТМ также участвует в их разработке", – подчеркнул он.

ПМЭФ начал свою работу 5 июня. Его тема в этом году – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста". В программу вошло более 150 тематических дискуссий и рекордное число двусторонних бизнес-диалогов.

На форуме показали пять проектов будущих высокоскоростных магистралей (ВСМ). Протяженность сети ВСМ составила 4 671 километр. Так, например, магистраль Москва – Санкт-Петербург (ВСМ-1) протянется на 679 километров в длину, а время пути по ней займет 2 часа 15 минут. В презентации также уточнили, что скорость движения по ВСМ можно будет развить до 400 километров в час.

До этого в РЖД уже показывали дизайн состава для ВСМ. По сравнению с обычными электропоездами он имеет более острую и обтекаемую переднюю часть.

Старт началу строительства ВСМ 14 марта дал Владимир Путин. Также он поручил кабмину РФ определить финансирование и принять другие решения по строительству магистрали.

В маршрут первой ВСМ войдет 16 остановок, 4 из них будут на территории Москвы – Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский вокзал. Полностью запустить дорогу планируется уже в 2028 году.

