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Новости

12 июля, 23:55

Город

Фонд соцподдержки "Вместе можем все" провел встречу в коворкинг-центре НКО в Москве

Фонд соцподдержки "Вместе можем все" провел встречу в коворкинг-центре НКО в Москве

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Фонд социальной поддержки "Вместе можем все" провел встречу в коворкинг-центре некоммерческих организаций на юго-востоке Москвы. Фонд занимается адаптацией детей-сирот в современном обществе.

Услугами коворкинг-центров НКО в Москве ежегодно пользуются более 60 тысяч человек. Эти центры работают в каждом округе столицы. В них есть компьютеры и интернет, а также залы с мультимедийным оборудованием и зонами для отдыха. Все помещения подходят для маломобильных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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