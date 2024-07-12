Фонд соцподдержки "Вместе можем все" провел встречу в коворкинг-центре НКО в Москве

Фонд социальной поддержки "Вместе можем все" провел встречу в коворкинг-центре некоммерческих организаций на юго-востоке Москвы. Фонд занимается адаптацией детей-сирот в современном обществе.

Услугами коворкинг-центров НКО в Москве ежегодно пользуются более 60 тысяч человек. Эти центры работают в каждом округе столицы. В них есть компьютеры и интернет, а также залы с мультимедийным оборудованием и зонами для отдыха. Все помещения подходят для маломобильных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

