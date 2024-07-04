Тренировки по стретчингу и барре пройдут в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей города пригласили посетить тренировки по стретчингу и барре, которые пройдут 6 и 7 июля на нескольких площадках города. Занятия организуют в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", уточили на портале мэра и правительства столицы.

Участники смогут развить гибкость тела, снять мышечные боли и спазмы, расслабить спину, улучшить осанку и общее самочувствие.

Так, первые тренировки по направлению "Здоровая спина" пройдут в субботу, 6 июля, с 11:00 до 11:45 в "Строгино Wake Park" и с 14:00 до 14:45 в зоне отдыха "Белое озеро", а также в воскресенье, 7-го числа, с 11:00 до 11:45 у Большого городского пруда в Зеленограде.

К занятиям по стретчингу горожане смогут присоединиться 6 июля с 14:00 до 14:45 в парке "Мещерский", у Большого городского пруда в Зеленограде и в "Строгино Wake Park". В воскресенье, 7 июля, они пройдут с 11:00 до 11:45 в зоне отдыха "Тропарево". При этом 7-го числа также с 14:00 аналогичные занятия пройдут в зонах отдыха "Левобережье" и "Белое озеро".

В свою очередь, уроки по барре начнутся в субботу, 6-го числа, в 11:00 в "Белом озере", 7 июля в это же время в "Тропареве" и "Строгино Wake Park". Они включат в себя интенсивные тренировки с использованием элементов классической хореографии, функционально-силового тренинга, пилатеса и йоги.

Кроме того, москвичи также смогут поучаствовать в пляжных тренировках. На них вход свободный, однако требуется предварительная регистрация.

Помимо этого, в рамках проекта "Спортивные выходные" горожанам организуют бесплатные занятия по растяжке. Так, в субботу, 6 июля, с 17:00 до 18:00 они пройдут на 24 фестивальных площадках, а в воскресенье, 7-го числа, с 10:00 до 11:00 – в 27 парках Москвы. Зарегистрироваться на них можно на сайте.

Кроме того, растяжкой можно будет заняться и в рамках проекта "Мой спортивный район" 7 июля в 11:45 на крышах четырех районных центров "Место встречи": "Эльбруса", "Янтаря", "Орбиты" и "Марса". При этом гостей попросили взять с собой гимнастический коврик, воду и головной убор. Регистрация доступна на сайте.

Между тем 5 и 6 июля состоятся международные соревнования по вейксерфингу Kalinka Wakesurf Cup. Они пройдут на Северном речном вокзале. Более 70 спортсменов будут бороться в категориях "Дети", "Любители", "Мастера", "Полупрофессионалы" и "Профессионалы". В первый день им предстоит пройти квалификационные заезды, а во второй – финальные.



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