Конка с лошадьми возглавит парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре

Фото: mosmetro.ru

Парад ретротранспорта, который пройдет на Чистопрудном бульваре 13 июля, возглавит конка с лошадьми. Она представляет собой предшественника электрического трамвая, сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Историческое средство передвижения проследует от Покровских Ворот до станции метро "Чистые пруды", после чего пройдет весь маршрут в обратном направлении, уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта и глава ведомства Максим Ликсутов.

Увидеть конку в парадной колонне на Чистопрудном бульваре жители и гости Москвы смогут после 11:00.

Глава департамента также рассказал, что конка появилась в Москве более 150 лет назад. Она ездила по улицам столицы вплоть до 1912 года, пока ее окончательно не заменил электрический трамвай.

Исторический вид транспорта был восстановлен в конце 90-х годов. Специалисты воссоздали интерьер конки в полном соответствии с его оригинальным обликом. В настоящее время она является экспонатом московского Музея Транспорта.

В параде ретротранспорта также примет участие исторический 88-летний трамвай серии "Х" из Дзержинска Нижегородской области. Он был выпущен еще в 1936 году и проработал на маршрутах до 1969-го. Одновременно передвигаться на нем сидя могли только 16 пассажиров.

В общей сложности в параде будут участвовать около 15 исторических вагонов и машины из коллекций партнеров. Мероприятие покажет развитие современной транспортной инфраструктуры и поможет сохранить память о прошлом.