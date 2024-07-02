Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Парад трамваев и ретроавтомобилей пройдет в столице в День Московского транспорта, 13 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, парад пройдет на Чистопрудном бульваре. По столице проедут около 15 исторических вагонов и машины из коллекций партнеров.

"Этот год знаковый для истории московского трамвая. В апреле мы отметили 125-летие любимого городского транспорта москвичей, а 13 июля около 15 исторических вагонов и машины из коллекций наших партнеров проедут в центре столицы. Мы развиваем современную транспортную инфраструктуру и сохраняем память о прошлом по задаче Сергея Собянина", – сказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве. Запуск состоялся в ходе открытия Центра развития электротранспорта и беспилотных технологий в районе Кунцево.

Теперь за пультом находится водитель, а специальная система лишь дублирует его действия. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая. Тестовые поездки с пассажирами начнутся по маршруту 10 от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская".

Последним этапом тестирования станет обеспечение полностью автоматического управления без водителя. В пресс-службе добавили, что такой системой к 2027 году могут оборудовать более 80% подвижного состава столичного трамвая.

