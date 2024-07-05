88-летний трамвай примет участие в параде ретротранспорта в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Исторический 88-летний трамвай серии "Х" из Дзержинска Нижегородской области впервые примет участие в параде ретротранспорта, который пройдет в Москве 13 июля, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Трамвай был выпущен еще в 1936 году и проработал на маршрутах до 1969-го, рассказали в транспортном ведомстве. Его длина составила 10 метров. Транспорт предполагает 16 сидячих мест. Помимо этого, вагон имеет деревянно-металлический кузов бесфонарного типа.

"Сегодня это единственный в мире трамвай серии "Х", наиболее полно модернизированный по проекту 1952 года", – добавили в Дептрансе.

При этом, как уточнили в департаменте, его отреставрировали в 2019–2022 годах энтузиасты, которые создали частный Музей городского транспорта в Дзержинске. В свою очередь, глава Дептранса Максим Ликсутов поблагодарил Дзержинск и его активистов трамвайного дела за участие в Дне Московского транспорта.

"Мы проводим парады исторического транспорта уже более 10 лет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил Ликсутов.

В параде, который пройдет 13 июля, примут участие около 15 исторических вагонов и машины из коллекций партнеров. Мероприятие покажет развитие современной транспортной инфраструктуры и поможет сохранить память о прошлом.

До этого стартовали испытания первого беспилотного трамвая в Москве, который должен выйти на линии без водителя уже в 2025 году. На первом этапе беспилотный трамвай будет следовать без пассажиров, но с водителем и системой дублирования. Последняя будет повторять 90% решений человека и исправлять его ошибки.

