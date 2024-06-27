Схема столичной трамвайной сети появится в приложении "Метро Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В приложение "Метро Москвы" будет добавлена схема трамвайной сети столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов обратил внимание, что в 2024 году пользователям будет предоставлена возможность составлять план поездок по всем 35 маршрутам. На схеме будет отображаться время, которое потребуется на дорогу, а также все пересадки и остановки.

После этого нововведения "Метро Москвы" станет первым транспортным приложением, которое позволит пользователям составлять путь на трамвайной схеме, говорится в сообщении.

"Приложение "Метро Москвы" – это удобный инструмент для пассажиров городского транспорта. Сейчас с его помощью можно легко и быстро строить маршруты на метро, МЦК и МЦД, а скоро и на трамваях. Мы продолжим внедрять удобные цифровые сервисы для пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал Ликсутов.

Ранее Дептранс Москвы сообщил, что цифровые планшеты появились на всех стойках "Живое общение" в столичном метро. В ведомстве отметили, что с помощью таких устройств пассажиры смогут узнать о сервисах метро, контакт-центре "Московский транспорт", а также новинках и акциях сувенирных магазинов. На устройствах будет доступна и информация о вакансиях в сфере городского транспорта.