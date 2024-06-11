Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 23:30

Город

Коворкинг и лекторий построят во внутреннем дворе главного здания Росбиотеха

Коворкинг и лекторий построят во внутреннем дворе главного здания Росбиотеха

"Это Москва. Социальный блок": частная школа

Рособрнадзор сократит количество контрольных работ до 10% от учебного времени

Вице-премьер Чернышенко анонсировал выдачу электронных дипломов о высшем образовании

В Москве построят шесть новых колледжей площадью 400 тыс квадратных метров

Адвокат прокомментировал жалобы на жесткий досмотр на ЕГЭ

Новости часа: в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустили новые импортозамещающие производства

Более 108 тыс московских учеников 9-х классов зарегистрировались на ОГЭ по математике

Количество бюджетных мест в московских колледжах увеличили в 1,5 раза в 2024 году

Профориентационная программа "Лето в новом формате" стартовала в Москве

На улице Врубеля на территории Российского биотехнологического университета началась реализация проекта "Биогород". Во внутреннем дворе главного здания вуза планируют построить коворкинг и лекторий. Кроме того, пространство между корпусами А и В превратят в спортивный мини-кластер с площадкой для стритбола и уличными тренажерами.

По проекту в Росбиотехе обустроят три зоны. В первой будут проходить образовательные мероприятия, во второй расположатся гастро-парк и спортивная площадка, а в третьей будут вести спортивные занятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеспортгородстроительствовидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика