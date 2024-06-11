Коворкинг и лекторий построят во внутреннем дворе главного здания Росбиотеха

На улице Врубеля на территории Российского биотехнологического университета началась реализация проекта "Биогород". Во внутреннем дворе главного здания вуза планируют построить коворкинг и лекторий. Кроме того, пространство между корпусами А и В превратят в спортивный мини-кластер с площадкой для стритбола и уличными тренажерами.

По проекту в Росбиотехе обустроят три зоны. В первой будут проходить образовательные мероприятия, во второй расположатся гастро-парк и спортивная площадка, а в третьей будут вести спортивные занятия.

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