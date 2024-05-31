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31 мая, 07:30

Общество

Число иностранных студентов в российских университетах увеличилось на 16% за пять лет

Число иностранных студентов в российских университетах увеличилось на 16% за пять лет

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Число иностранных студентов в российских университетах увеличилось на 16% за пять лет. Только в столице на данный момент обучаются почти 100 тысяч граждан других государств. Уточняется, что 175 стран получают квоту от российского правительства на обучение в институтах и университетах.

Чем привлекает московское образование и в чем заключается интерес российских вузов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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