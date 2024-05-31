Число иностранных студентов в российских университетах увеличилось на 16% за пять лет. Только в столице на данный момент обучаются почти 100 тысяч граждан других государств. Уточняется, что 175 стран получают квоту от российского правительства на обучение в институтах и университетах.

Чем привлекает московское образование и в чем заключается интерес российских вузов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

