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29 мая, 13:00

Общество

Более 1 тыс московских школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

Более 1 тыс московских школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

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Более тысячи московских учащихся стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Ребят поздравила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она пожелала им сохранить целеустремленность и азарт, а также и дальше добиваться успехов.

В 2024 году московские школьники завоевали дипломы по всем предметам. Среди москвичей оказалось 260 победителей и более тысячи призеров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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