Сергей Собянин посетил парад кадетского движения Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин вручил благодарственные письма школам № 2026, 709, 1770, 2036, 2083 за верность традициям кадетского движения в ходе торжественного парада "Не прервется связь поколений!".

"Кадеты Москвы – это умные и смелые ребята, кадеты – это дружба и взаимовыручка, это выправка и дисциплина, это здоровый образ жизни, это самоотверженность, это любовь к Родине и готовность служить стране", – сказал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что, возможно, не все выберут военную службу, но каждый вырастет достойным гражданином России. Градоначальник также поздравил учеников с проведением парада кадетского движения Москвы.

Собянин выразил благодарность присутствующим на церемонии ветеранам за уроки мужества и патриотизма, а также защитникам Отечества, которые сейчас сражаются на СВО. Мэр поблагодарил кадетов за верность традициям и стремление продолжать дела своих предков.

Ранее председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой на законодательном уровне закрепить норму о воспитании патриотизма у молодеж. Он подчеркнул, что приоритетом является воспитание среди молодежи уважения к истории и традициям РФ, формирование готовности исполнять долг по защите Отечества.