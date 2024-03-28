В РФ предложили учредить госнаграду для проявивших героизм детей

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

В РФ следует учредить специализированную госнаграду для несовершеннолетних, которые совершают выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях. Соответствующее письмо председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил на имя руководителя Федерального агентства по делам молодежи России Ксении Разуваевой, пишет RT.

"Неоднократно мы становились свидетелями, как дети в сложных и экстремальных ситуациях демонстрировали присутствие духа, смекалку и отвагу, совершали настоящие геройские поступки", – отметил автор идеи.

В качестве примера общественник привел подростков, которые проявили мужество во время террористической атаки в "Крокус Сити Холле". Также Ветров отметил, что и при других обстоятельствах российская молодежь показывает высокий уровень патриотизма, защищает престиж и авторитет страны.

По его словам, создание новой награды повлияет на воспитание подрастающего поколения, станет дополнительным стимулом к совершению хороших и правильных поступков.

Ранее в Госдуме наградили шестерых подростков, помогавших во время эвакуации из "Крокус Сити Холла". Речь идет об Исламе Халилове, Артемии Филимонове, Виктории Волчихиной, Александре Журике, Никите Иванове и Елизавете Тереховой. Ребятам вручили благодарственные грамоты и ноутбуки.