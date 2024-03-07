В РФ могут закрепить в законе норму о воспитании патриотизма у молодежи

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В России хотят на законодательном уровне закрепить норму о воспитании патриотизма у молодежи. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

Он рассказал, что проект о внесении изменений в закон "О молодежной политике в Российской Федерации" был подготовлен и направлен на заключение кабмина.

"Мы закрепляем в законе отдельную статью "Патриотическое воспитание молодежи", обозначая приоритет работы государства по воспитанию среди молодежи уважения к нашей истории и традициям, формированию готовности исполнять долг по защите Отечества", – цитирует его ТАСС.

Метелев уточнил, что соответствующий комплекс мер, мероприятий и программ будет утверждаться на федеральном и региональном уровнях. Он будет разрабатываться вместе с представителями молодежи и общественными организациями.

Органы власти будут наделены для этого необходимыми полномочиями. Так, они будут помогать центрам патриотического воспитания, военно-патриотическим клубам, а также проводить мониторинг эффективности деятельности в данном направлении.

Глава комитета Госдумы рассказал, что уже создана рабочая группа, целью которой является привлечение молодых людей к патриотическим проектам и службе в рядах ВС РФ.

Ранее Владимир Путин поручил организовать общероссийский конкурс для наставников "Быть, а не казаться!", направленный на вовлечение молодых россиян в патриотическое воспитание.

Отмечается, что поручение было направлено Росмолодежи, Минпросвещения РФ, Ассоциации волонтерских центров, Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи "Движение первых", обществу "Знание" и Центру развития военно-спортивной подготовки.



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