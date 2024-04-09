"Ведомости": новое министерство патриотического воспитания хотят создать в РФ

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Власти России обсуждают возможность создания нового министерства, которое могло бы отвечать за молодежную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.

По данным собеседников издания, ведомство могут создать после инаугурации Владимира Путина, которая запланирована на 7 мая, и формирования новой структуры кабмина. Оно появится на базе Росмолодежи в результате перехода к ней функций Минпросвещения.

Источники газеты также добавили, что власти планируют объединить Минобрнауки и Минспросвещения РФ в одно ведомство, как это было до 2018 года. При этом в первом министерстве заявили, что не знают о таких планах государства.

Еще один собеседник призвал не делать заключительных выводов из обсуждений. По его словам, идеи, касающиеся любых структурных изменений, могут быть пересмотрены в последний момент.

Ранее в России предложили на законодательном уровне закрепить норму о воспитании патриотизма у молодежи. С такой инициативой выступил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он предложил закрепить в законе статью "Патриотическое воспитание молодежи".

