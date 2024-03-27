В ГД предложили возродить тимуровское движение среди молодежи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России следует изучить идею частичной реставрации и внедрения в молодежную среду тимуровского движения для патриотического воспитания, обучения альтруизму и взаимовыручке. Соответствующее предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, пишет RT.

Парламентарий напомнил, что в советские времена среди молодых людей было популярно движение тимуровцев. Тогда дети в свободное время участвовали в общественной работе, помогали старшему поколению, учились созиданию, отметил он.

Милонов сослался на мнение педагогов и детских психологов, отметив, что потребность подростков в самоорганизации и объединении в отряды для участия в мероприятиях все еще актуальна. Со слов депутата, детям не хватает дружных компаний, которые объединены идеей созидания.

"Прошу вас рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодежную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 2 тысячи человек, принявших участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, посетили российскую столицу. Молодежь из 147 государств мира, включая Аргентину, КНР, Сербию, Мадагаскар и ОАЭ, ознакомилась с достопримечательностями, историческими местами и современным видом города.