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30 мая, 16:30

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Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

Собянин: около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

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Около 100 школ планируют построить в столице в ближайшие три года. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Строительство и проектирование современных учебных заведений является одной из важнейших задач столичных властей. При желании дети могут проводить в школе весь день, заниматься спортом, творчеством, исследованиями.

Во многих зданиях есть кабинеты 3D-моделирования и робототехники, а также кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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