Новые театральные кружки при столичных школах откроются в ближайшие пять лет

Столица активно развивает сферу дополнительного образования. Помимо основной программы, школьники могут выбрать занятия по интересам. Кроме того, в ближайшие пять лет в Москве станет больше театральных кружков при школах.

А увидеть мир искусства изнутри школьники уже могут в рамках экскурсионного проекта "Театральное закулисье". Также в театре кукол имени Образцова можно познакомиться с работой художников-бутафоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.