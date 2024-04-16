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16 апреля, 23:30

Общество

Новые театральные кружки при столичных школах откроются в ближайшие пять лет

Новые театральные кружки при столичных школах откроются в ближайшие пять лет

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Столица активно развивает сферу дополнительного образования. Помимо основной программы, школьники могут выбрать занятия по интересам. Кроме того, в ближайшие пять лет в Москве станет больше театральных кружков при школах.

А увидеть мир искусства изнутри школьники уже могут в рамках экскурсионного проекта "Театральное закулисье". Также в театре кукол имени Образцова можно познакомиться с работой художников-бутафоров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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