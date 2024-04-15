15 апреля, 15:30Общество
Москвичи могут дистанционно записать детей на кружки и секции в МЭШ
Москвичи могут дистанционно записать своих детей в городские кружки и секции с помощью сервиса "Московская электронная школа" (МЭШ). Приезжать лично в организацию больше не нужно, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
В столице есть множество занятий по разным направлениям – от иностранных языков до ювелирного дела. При этом дети старше 14 лет могут записаться на бесплатные занятия самостоятельно.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.