Москвичи могут дистанционно записать детей на кружки и секции в МЭШ

Москвичи могут дистанционно записать своих детей в городские кружки и секции с помощью сервиса "Московская электронная школа" (МЭШ). Приезжать лично в организацию больше не нужно, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

В столице есть множество занятий по разным направлениям – от иностранных языков до ювелирного дела. При этом дети старше 14 лет могут записаться на бесплатные занятия самостоятельно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



