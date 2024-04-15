Возможность записать ребенка в кружки и секции появилась в МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Московской электронной школе" (МЭШ) появилась возможность записать ребенка в городские кружки. Регистрацию могут пройти как родители, так и учащиеся старше 14 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дети младше этого возраста могут добавить интересующие их кружки в избранное, и те отобразятся в таком же разделе у родителей.

Уточняется, что в выборе секции поможет фильтр, позволяющий подобрать занятие по образовательной организации, направлению, району, уровню программы, возрасту ученика и форме обучения.

"В столице проводят занятия по разным направлениям. Есть традиционные дисциплины, например изучение языков, робототехника, программирование, живопись, театральное искусство. А есть и более нестандартные, среди которых ювелирное дело, сити-фермерство, аквариумистика, археология и палеонтология", – отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в карточке каждого кружка организаторы составили подробную информацию, включающую адрес, номер телефона, расписание, формат проведения и контактное лицо.

При заполнении заявления на запись данные автоматически подгружаются из подсистем и сервисов "Московской электронной школы". Редактировать информацию о себе можно в личном кабинете веб-версии электронного дневника МЭШ или в приложении "Дневник МЭШ". Родители могут редактировать и личные данные ребенка.

Следующий и последний шаг – подпись договора. Родители также могут это сделать онлайн, а при необходимости очного присутствия пользователь получит соответствующее уведомление. Детям старше 14 лет для подписания договора нужно лично посетить выбранную образовательную организацию. Заявление на зачисление можно отозвать до подписания договора организацией.

Кроме того, в сервисе можно посмотреть все активные зачисления и скачать подписанный в электронном виде договор с электронной подписью учреждения.

До этого на платформе МЭШ появились новые курсы для углубленной подготовки к ЕГЭ. По словам Раковой, опытные тренеры и наставники, которые обычно готовят победителей и призеров олимпиад, в доступной форме разбирают сложные задания ЕГЭ и помогают выстроить алгоритмы их решения.

Уточняется, что обучение доступно только авторизованным пользователям из Москвы. Кроме того, там же школьники могут найти и другие полезные образовательные материалы.