Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

В московских библиотеках работают около двух тысяч досуговых кружков. О занятиях, которые доступны взрослым и детям, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самые популярные направления – изобразительное искусство, хореография и декоративно-прикладное творчество. Например, в библиотеке № 188 много лет работает театр-студия "Сценка". А на занятиях в библиотеке № 80 участники клуба "КодЛаб" знакомятся с языками программирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.