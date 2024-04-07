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Новости

07 апреля, 15:15

Новости

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

Собянин: в столичных библиотеках работают порядка двух тысяч досуговых кружков

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В московских библиотеках работают около двух тысяч досуговых кружков. О занятиях, которые доступны взрослым и детям, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Самые популярные направления – изобразительное искусство, хореография и декоративно-прикладное творчество. Например, в библиотеке № 188 много лет работает театр-студия "Сценка". А на занятиях в библиотеке № 80 участники клуба "КодЛаб" знакомятся с языками программирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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