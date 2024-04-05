Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл северный вестибюль городского вокзала Москва-Сити МЦД-4. По словам мэра, здесь каждый день прибывают десятки тысяч пассажиров на всех видах транспорта.

"Сити" – крупнейший деловой центр нашей страны. <...> Для эффективной работы этого огромного транспортного комплекса нужны современные вокзалы, которые интегрированы в различные виды транспорта. Один из таких вокзалов – это на новом диаметре МЦД-4", – сказал мэр.

По словам градоначальника, вестибюль позволит на 40% увеличить количество пассажиров, а также соединит разрозненный Пресненский район. Он отметил, что здесь также планируется построить еще две станции метро. Собянин сказал, обращаясь к заместителю гендиректора РЖД Олегу Тони, что еще целый ряд проектов городских властей и компании находятся в работе на 2025 и 2026 годы.

"Считаем, что сработали с точки зрения экономики очень и очень эффективно", – подчеркнул представитель РЖД, заявив, что вместо станции и отдельного перехода для пассажиров появился единый терминал.

Новый городской вокзал расположен на месте бывшей станции Тестовская, расположенной на соединительной железнодорожной ветви между двумя направлениями Московской железной дороги – Белорусским и Калужским. Ранее, в рамках первого этапа, уже были открыты южный вестибюль и две пассажирские платформы. Теперь были открыты не только вестибюль на севере вокзала, но и пешеходный переход.

Предполагается, что пассажиропоток станции МЦД-4 вырастет с 2 400 до 3 300 человек в сутки. В частности, городские власти ожидают его рост до 6 000 человек уже к 2030 году. Теперь Москва планирует интегрировать южный вестибюль станции с одноименной остановкой на МЦК. Также специалисты объединят соседнюю станцию МЦД-1 при помощи пешеходного 30-метрового тоннеля.

Ранее городской вокзал носил название Тестовская, однако 31 марта 2024 года власти города решили переименовать и объединить несколько транспортных объектов. В частности, Москва-Сити включила в себя Тестовскую МЦД-4, Деловой центр МЦК и станцию метро "Международная" Филевской линии.