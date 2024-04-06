Историческая колонна выехала к месту проведения парада трамваев в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Историческая колонна выехала к месту проведения парада трамваев в столице, сообщает РИА Новости.

Она выехала из трамвайного депо имени Русакова, а в 11:00 впервые проедет по одной из старейших линий Москвы на Лесной улице.

Торжественный ход парадной колонны исторических трамваев по Лесной улице 6 апреля завершится открытием выставки ретротранспорта на площади Тверская Застава. Парад начнется в 11:00.

Трамвайные вагоны прибудут на старт от депо имени Русакова, поэтому зрители смогут увидеть их у станций метро "Сокольники", "Красносельская", "Комсомольская" и "Проспект Мира", а также на Достоевской улице и площади Борьбы.

В 11:15 трамваи прибудут на Тверскую Заставу, далее здесь начнется выставка исторических вагонов, а на соседней парковке у Белорусского вокзала покажут уникальные ретроавтомобили. После завершения парада на площади начнется концерт, в котором примут участие артисты проекта "Музыка в метро", академический хор Московского метрополитена и музыкальная группа "Мираж".