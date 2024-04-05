"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

В столице началась реконструкция Центрального московского ипподрома. Об этом сообщил Сергей Собянин. Работы на объекте планируют завершить в 2026 году.

По словам мэра Москвы, строители полностью отреставрируют главное здание и спортивную зону, а также с нуля обустроят конюшни для тысячи спортивных лошадей. Кроме того, специалисты благоустроят ипподром и территорию вокруг него. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".