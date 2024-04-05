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05 апреля, 08:45

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"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

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Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Новости часа: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Сергей Собянин сообщил об археологических находках времен основания Москвы

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В столице началась реконструкция Центрального московского ипподрома. Об этом сообщил Сергей Собянин. Работы на объекте планируют завершить в 2026 году.

По словам мэра Москвы, строители полностью отреставрируют главное здание и спортивную зону, а также с нуля обустроят конюшни для тысячи спортивных лошадей. Кроме того, специалисты благоустроят ипподром и территорию вокруг него. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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