05 апреля, 08:45Программы
"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома
В столице началась реконструкция Центрального московского ипподрома. Об этом сообщил Сергей Собянин. Работы на объекте планируют завершить в 2026 году.
По словам мэра Москвы, строители полностью отреставрируют главное здание и спортивную зону, а также с нуля обустроят конюшни для тысячи спортивных лошадей. Кроме того, специалисты благоустроят ипподром и территорию вокруг него. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".