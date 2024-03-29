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29 марта, 09:53

Общество

Росздравнадзор опроверг сообщения о недостатке запасов инсулина аспарт в РФ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В РФ есть достаточно запасов препаратов с действующим веществом инсулин аспарт, его хватит на 8,6 месяца. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

"По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт по РФ – 8,6 месяца, в медицинских организациях – 10,5 месяца", – говорится в сообщении.

В Росздравнадзоре добавили, что в аптечных организациях запасов хватит на 2,5 месяца.

Ранее "Коммерсант", ссылаясь на данные мониторинга госзакупок, сообщал о том, что в первом квартале 2024 года госзакупки сверхбыстрого инсулина аспарт "Фиасп" сократились на 95%. По данным СМИ, это лекарство и вовсе пропало из аптек.

В январе в Минздраве РФ заявили, что в РФ сократились поставки в аптеки лекарств для предупреждения повторного инфаркта. Препарат выпускает американская фармкомпания Eli Lilly, однако производитель не уведомлял Росздравнадзор о прекращении поставок. В ведомстве уточнили, что оставшихся запасов должно хватить меньше чем на месяц.

Минздрав РФ составил список дефицитных лекарств

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