Легкая промышленность стала лидером по росту объемов производства в Москве в 2023 году

Легкая промышленность стала лидером по росту объемов производства в столице в 2023 году. Особенно отличились компании по выпуску одежды и обуви: столичные производители одежды в 3,5 раза увеличили выпуск продукции. Выросло и количество предприятий, занятых в легкой промышленности Москвы.

Какие изделия успешно замещают иностранные фирмы, ушедшие с рынка? Какая поддержка идет со стороны города? Почему участников рынка становится больше и что еще помогает компаниям держать высокие темпы производства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.