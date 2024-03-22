Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 марта, 07:30

Экономика

Легкая промышленность стала лидером по росту объемов производства в Москве в 2023 году

Легкая промышленность стала лидером по росту объемов производства в Москве в 2023 году

Новости часа: в ЗелАО ввели в эксплуатацию уже шесть домов по программе реновации

"Деньги 24": телефонные мошенники похитили более 15 млрд рублей у граждан РФ за 2023 год

Платежная система "Мир" заработала на Кубе

"Мой район. Новости": инновационный промышленный технопарк построят в Люблине

"Деньги 24": столичный каршеринг оказался самым доступным в Европе

Новости часа: число участников земельно-имущественных торгов выросло на 54%

Новости часа: в технопарках Москвы работает уже около 2,3 тыс компаний

Мэр Москвы рассказал, как город поддерживает резидентов технопарков

"Время новых": амуниция для собак "Держись меня"

Легкая промышленность стала лидером по росту объемов производства в столице в 2023 году. Особенно отличились компании по выпуску одежды и обуви: столичные производители одежды в 3,5 раза увеличили выпуск продукции. Выросло и количество предприятий, занятых в легкой промышленности Москвы.

Какие изделия успешно замещают иностранные фирмы, ушедшие с рынка? Какая поддержка идет со стороны города? Почему участников рынка становится больше и что еще помогает компаниям держать высокие темпы производства? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАлексей Марачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика