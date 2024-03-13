Сергей Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта в размере двух миллиардов рублей московскому Фонду развития венчурного инвестирования для реализации программ поддержки венчурных инвестиций для малых предприятий, занимающихся разработкой научно-технических проектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Фонд был создан в 2005 году. Он финансово поддерживает технологические компании, в том числе выдает льготные займы для реализации инновационных проектов на ранней стадии, предоставляет гранты призерам и победителям акселерационных программ. Получить поддержку могут компании, которые занимаются информационными, образовательными и медицинскими технологиями, разработчики и производители современного промышленного оборудования.

С 2012 года по программе инвестиций фонд выделил около одного миллиарда рублей. За это время заключили свыше 150 сделок, а поддержку получило больше 100 инновационных предприятий. Кроме того, частные инвесторы вложили в поддержанные фондом компании порядка трех миллиардов рублей.

Также фонд выдал 35 грантов на общую сумму более 13 миллионов рублей. Их выделили проектам по оценке и обучению персонала, разработке медицинских нанороботов, платформе дополнительного детского образования и другим. Уточняется, что благодаря грантам предприятия повышают свои шансы на получение денег от частных инвесторов. Так, компании, которым фонд оказал финансовую поддержку, дополнительно привлекли свыше 300 миллионов рублей венчурных инвестиций.

Ранее мэр заявил, что в столице упростили процедуру вступления в специальный городской реестр для стартапов и высокотехнологичных предприятий. По его словам, сейчас для этого нужно соответствовать одному из критериев, среди которых – наличие исключительных прав на изобретения, присутствие инвестиций в исследования и разработки и привлечение венчурного капитала в развитие своего дела.

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