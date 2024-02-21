Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти продолжают оказывать поддержку высокотехнологичному бизнесу. Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о выделении грантов.

"Выделяем помощь на патентование изобретений и полезных моделей в РФ – компенсация 75 тысяч рублей, при этом компаниям разрешается подавать сразу несколько заявок", – говорится в его публикации.

Также, по словам градоначальника, гранты в размере до 2 миллионов рублей предусмотрены на регистрацию патента на изобретения и полезные модели за рубежом.

Власти оказывают финансовую поддержку пилотным тестированиям – максимально 2 миллиона рублей.

Кроме того, средства выделяются и на приобретение оборудования и развитие деятельности. В данном случае возмещается до 50% от всех затрат – максимально 30 миллионов рублей на одну организацию в год.

В Москве также есть возможность возместить до 50% инвестиций бизнес-ангелам – максимально 10 миллионов рублей.

Собянин рассказал, что сейчас ведется прием заявок по всем направлениям поддержки. Желающие могут узнать подробности по ссылке.

Ранее в столице упростили процедуру для вступления в городской реестр стартапов и высокотехнологичных фирм. По информации мэра, до этого компания должна была соответствовать двум из трех критериев, а теперь нужно лишь одному.

Уточнялось, что это наличие исключительных прав на изобретения, инвестиции в исследования, а также привлечение венчурного капитала в развитие фирмы.



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