Собянин: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве упростили процедуру вступления в специальный городской реестр для стартапов и высокотехнологичных компаний. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Раньше для вступления в специальный городской реестр надо было соответствовать минимум двум из трех критериев", – информировал мэр.

Сейчас же для вступления необходимо соответствовать одному из критериев. В их числе – наличие исключительных прав на изобретения, присутствие инвестиций в исследования и разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.

Всего в реестре числятся 90 предприятий. Они имеют право на получение грантов, льготных кредитов, а также других преимуществ.

Ранее стало известно, что число ИП в Москве выросло до 418,1 тысячи. Самым массовым сектором стала торговля. В сфере работают более 132,8 тысячи человек.

