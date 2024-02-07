07 февраля, 14:55Мэр Москвы
Собянин: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве упростили процедуру вступления в специальный городской реестр для стартапов и высокотехнологичных компаний. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
"Раньше для вступления в специальный городской реестр надо было соответствовать минимум двум из трех критериев", – информировал мэр.
Сейчас же для вступления необходимо соответствовать одному из критериев. В их числе – наличие исключительных прав на изобретения, присутствие инвестиций в исследования и разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.
Всего в реестре числятся 90 предприятий. Они имеют право на получение грантов, льготных кредитов, а также других преимуществ.
Ранее стало известно, что число ИП в Москве выросло до 418,1 тысячи. Самым массовым сектором стала торговля. В сфере работают более 132,8 тысячи человек.
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