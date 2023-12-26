Количество ИП в Москве выросло более чем на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве выросло число индивидуальных предпринимателей к 10 декабря, сейчас их количество составляет 415,7 тысячи, что на 10,2% больше, чем в аналогичную дату прошлого года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сложившаяся сейчас внешнеэкономическая ситуация открыла предпринимателям в Москве новые перспективы.

"Подобный рост свидетельствует о стабильности в экономике и широких возможностях для жителей по выбору сферы и формата работы", – указал Ефимов.

Отмечается, что динамике способствуют в том числе выгодные налоговые режимы для микробизнеса и меры поддержки со стороны Москвы, удобные форматы регистрирования. Наиболее популярной сферой у ИП является торговля, в ней деятельность осуществляют свыше 31% всех индивидуальных предпринимателей города.

В строительстве заняты 17%, в консалтинге – 9%, в IT-секторе – 5,3%, в обрабатывающих производствах – 4,3%, уточнил Ефимов. В департаменте экономической политики и развития Москвы добавили, что прирост в сфере торговли с 10 декабря 2022 года по 10 декабря 2023-го составил 19,6%. В строительстве их количество увеличилось на 9,8%, в обрабатывающей промышленности – на 9%, в консалтинге – на 8,1%, а в IT – на 3,7%.

Ранее стало известно, что в бесплатной программе "Мамы в бизнесе 2.0" приняли участие 70 женщин. Они посещали нетворкинг-встречи, знакомились с опытом других и устанавливали деловые связи, рассказала руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.