Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

Так, в 2023 году количество юридических лиц в реестре малого и среднего бизнеса (МСП) Москвы выросло на 2,3%. Их общее число насчитывало 466 тысяч.

"На начало 2024 года в столице работало почти 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 180 тысяч были созданы в прошлом году", – отметил мэр.

В прошлом году предприятия МСП заплатили порядка 976,7 миллиарда рублей налогов. Это, по словам Собянина, почти каждый четвертый рубль.

Более того, в столице выросло до 418,1 тысячи число индивидуальных предпринимателей. Самым массовым сектором ИП является торговля. В ней занято более 132,8 тысячи человек, уточнил градоначальник.

В число лидеров также входят техническая сфера (54,4 тысячи человек), отрасли недвижимости (45,9 тысячи человек), транспорта (33,4 тысячи человек), информации и связи (31,4 тысячи человек). Последняя выросла за год сразу на 6%.

Причинами успеха, по мнению Собянина, является благоприятный бизнес-климат в Москве. Москвичей, которые захотели начать свое дело, поддерживают в рамках программы "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". У предпринимателей есть возможность получить льготное кредитование, поручительство и другие преимущества.

Более того, для тех, кто не знает, с чего начать собственное дело, в столице создали организацию "Малый бизнес Москвы". За время существования структуры ее помощью воспользовались 1,5 миллиона человек.

"Специалисты МБМ помогают подготовить пакет документов для регистрации, оказывают консультации более чем по 100 темам: от подбора режима налогообложения до выхода на маркетплейсы", – уточнил мэр.

На данный момент в Москве функционируют 885 тысяч бизнесов, более 466 тысячи малых и средних предприятий, работают свыше 418,1 тысячи индивидуальных предпринимателей. В столичной сфере МСП трудоустроены более 3,3 миллиона человек.

Ранее в Москве открылась регистрация на новый поток школы МБМ. Занятия в ней будут проводить бесплатно. Начинающим предпринимателям помогут выбрать нишу на рынке, расскажут о развитии личного бренда и познакомят с юридическими аспектами ведения бизнеса и бухгалтерии.



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