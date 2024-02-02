Регистрация на новый поток "Стартап-школы МБМ" открыта в Москве

Фото: пресс-служба ДПиИР

Регистрация на первый в этом году очный поток бесплатной образовательной программы "Стартап-школа МБМ" открылась в столице. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что начинающим предпринимателям помогут выбрать нишу на рынке, расскажут о развитии личного бренда и познакомят с юридическими аспектами ведения бизнеса и бухгалтерии.

По словам Сергуниной, пятидневный курс стартует 5 февраля. Он включает в себя 10 модулей, посвященных основам бизнеса, анализу конкурентов, маркетингу и другим темам. После завершения программы, продолжила она, участники защитят свои проекты и получат сертификаты. Всего с 2017 года в рамках проекта обучились уже свыше 13 тысяч человек, заключила заммэра.

Занятия будут проходить каждый день с 10:00 до 16:30 по адресу улица Охотный Ряд, дом 2, подъезд 9, этаж 5, деловой центр "Москва", бизнес-пространство "Митинг поинт". Для тех, кто не сможет присутствовать очно, организуют вебинары – с 5 по 9 февраля с 15:00 до 16:30. На них эксперты расскажут, как создать свой продукт и вывести его на площадки маркетплейсов, какие инструменты использовать для продвижения бренда в интернете, а также разберут популярные ошибки в электронной торговле. Подать заявку на участие в проекте можно на портале mbm.mos.ru.

Издатель журнала об атмосферных местах с афишей бесплатных мероприятий Евгения Шишмарева уже обучилась в "Стартап-школе МБМ" и освоила азы предпринимательства. Она отметила, что благодаря экспертам смогла выбрать оптимальный налоговый режим для своего дела, узнала больше о маркетинговых инструментах и привлечении инвестиций.

Вторая выпускница Ольга Зорина присоединилась к проекту, чтобы реализовать свою идею – проведение фестиваля-конкурса народной культуры "Русское диво". С 2020 года мероприятие проводилось в онлайн-формате в рамках учреждения, где она работала, а в прошлом году Ольга зарегистрировалась на проект в качестве индивидуального предпринимателя и впервые провела мероприятие в новом статусе. По ее словам, в "Стартап-школе МБМ" ей рекомендовали усилить юридическое и финансовое сопровождение бизнес-процессов, а также помогли пересмотреть позиционирование проекта и сделать упор в продвижении на красоту народных традиций.

В результате на ее конкурс поступило около 400 заявок из более чем 50 российских регионов, а также из Белоруссии и Узбекистана. Она сказала, что в этом году фестиваль она проведет не только онлайн, но и офлайн.

Кроме того, индивидуальный предприниматель Дмитрий Якимов с помощью проекта проработал навыки продвижения бренда и самопрезентации. В итоге он смог найти новых клиентов и выстроить взаимодействие с партнерами.

Ранее сообщалось, что за четыре года в столице открылись свыше 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Ежегодно в городе регистрируется около 100 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей.

Как утверждала Сергунина, на МСП приходится больше 30% рабочих мест. За последние годы новые предприятия чаще открываются в сфере торговли, производства, общепита, культуры и спорта, добавила она.

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