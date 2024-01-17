Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России вырос до 21%

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Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в российском ВВП выросла до 21%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

Согласно данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году составил 155,3 триллиона рублей. Порядка 32,6 триллиона рублей из них принадлежат МСП.

Между тем в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на долю МСП приходится более 50% ВВП. В Китае показатель составляет от 60 до 70%, в США и Финляндии – около 60%, в Италии – более 70%.

Член московского регионального отделения "Деловая Россия", заместитель председателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) Алексей Хижняк считает, что рост доли МСП связан с готовностью предпринимателей рисковать и вкладываться в новые ниши, а также с наличием мер поддержки со стороны государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский ВВП по итогам 2023 года вырос на 3,5%. Между тем инфляция в стране, как заявил президент, "чуть-чуть поднялась", однако ситуация находится под контролем.



Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве