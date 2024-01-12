Росстат заявил о замедлении годовой инфляции до 7,42% в декабре 2023 года

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Годовая инфляция в России в декабре 2023 года замедлилась до 7,42% против 7,48% в ноябре. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По данным ведомства, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,73%. Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,49% и выросли в цене в годовом выражении на 8,16%. В то же время непродовольственные товары выросли в цене за месяц на 0,42%, за год – на 5,69%.

Стоимость услуг в России в декабре в сравнении с ноябрем поднялась на 0,1%, за год – на 8,33%.

До этого Всемирный банк повысил темпы роста экономики РФ до 2,6%. При этом ранее эксперты организации прогнозировали спад показателя на 0,2%. По их данным, темпы роста должны были составить 2,8%.

