Путин выступил против идеи резкого повышения ввозной пошлины на рыбу

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Стремительное увеличение ввозных пошлин на рыбную продукцию станет опасным явлением для страны, так как может привести к росту цен на внутреннем рынке. Об этом сообщил Владимир Путин на собрании с дальневосточными предпринимателями.

По словам президента, российские власти сохраняют небольшой размер ввозной пошлины на импортную продукцию, чтобы не расходовать средства из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки магазинов в стране рыбой.

"Я помечу для себя и попрошу коллег из Минсельхоза и Минэкономразвития это пометить. Но здесь нельзя допустить неверных шагов", – передает РИА Новости слова Путина.

Ранее правительство России установило запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. Речь идет о продукции, ранее поставлявшейся в РФ из стран Евросоюза, США и Норвегии.



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