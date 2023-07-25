16:28Экономика
Россия ввела запрет на ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
Фото: depositphotos/Implementar
Правительство России установило запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
"Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран", – говорится в сообщении.
Речь идет о продукции, ранее поставлявшейся в РФ из стран Евросоюза, США и Норвегии.
Как пояснили в Минсельхозе, освободившиеся ниши на российском рынке займут отечественные производители. Их мощности позволяют обеспечить потребности спроса внутри РФ.
До этого Минфин России предупредил о возможном повышении пошлины на импортное вино. Сейчас ставка пошлины составляет 12,5%. Предполагалось, что решение о повышение налога могут принять в течение двух месяцев.
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