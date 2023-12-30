Минэкономразвития РФ улучшило оценку роста ВВП в 2023 году до 3,5%

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Минэкономразвития улучшило свою оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Максима Решетникова.

Комментируя опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021-2022 годы, Решетников отметил, что цифры существенно пересмотрены "вверх".

По словам главы Минэкономразвития, улучшение оценок свидетельствует об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации.

"Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам", – отметил Решетников.

По оценке Минэкономразвития, в 2023 году ВВП составит 3,5%, что выше прежнего прогноза ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти России будут и в дальнейшем защищать отечественных производителей.