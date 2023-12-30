Темпы роста активности обрабатывающих отраслей РФ максимальны за семь лет

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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре 2023 года вырос до 54,6 пункта с 53,8 пункта месяцем ранее. Об этом со ссылкой на исследование S&P Global сообщает ТАСС.

"Темпы роста были самыми высокими с января 2017 года", – указано в сообщении.

Кроме того, в декабре был зафиксирован рост новых продаж, что связано с увеличением числа клиентов, выпуском продукции и продажами более качественных товаров, указано в исследовании. Большой клиентский спрос в основном был сосредоточен на внутреннем рынке.

Кроме того, самыми быстрыми темпами в России растет активность в сфере услуг. Индекс PMI в этой отрасли вырос с 52,2 в ноябре до 56,2 в декабре.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее замедление.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции сообщил, что ВВП России к концу текущего года вырастет на 3,5%. По словам российского лидера, отечественная экономика в 2023 году "отыграла" падение в прошлом и стала двигаться вперед.

До этого в правительстве России пришли к выводу, что в период с 2024 по 2026 год ВВП будет ежегодно расти на уровне около 2,2–2,3%. Подобные показатели соответствуют базовому прогнозу социально-экономического развития РФ. Всего было представлено два варианта, вторым из которых стал консервативный.

