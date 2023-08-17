Более 40 тыс новых субъектов МСП было открыто при поддержке Москвы за 4 года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

За четыре года в Москве было открыто более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), каждый год в столице регистрируется порядка 100 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"На МСП приходится больше трети рабочих мест. Он создает комфортную среду и обеспечивает потребности жителей московских районов в товарах и услугах. В последние годы новые предприятия чаще открываются в сфере торговли, производства, общественного питания, культуры и спорта", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В запуске и дальнейшем развитии бизнеса гражданам оказывает поддержку государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Малый бизнес", центры которого расположены в городе. Все желающие могут посетить их и узнать больше информации об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и воспользоваться ими, отметила она.

По словам Сергуниной, в центрах также проводятся различные программы как для начинающих, так и для опытных предпринимателей, например "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-апгрейд" и множество других проектов.

Организатор квестов и перфомансов Игорь Феньков рассказал, что программа МБМ помогла ему стать предпринимателем.

"Мы зашли на рынок в 2015 году и сразу нашли нужную нишу. Работать в плане налогов и отчетности комфортно. И хотя у нас бизнес очень привязан к сезону, с этого года мы начали подрастать и даже получили летом на 15–20% клиентов больше", – отметил он.

Между станциями столичного метрополитена "Дмитровская" и "Савеловская" индивидуальный предприниматель Амак Елян смог открыть еще одну точку общественного питания, получив поддержку от города.

Он рассказал, что инфраструктура станции "Савеловская" после запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) начала стремительно развиваться, люди начали тратить меньше времени на дорогу, однако он выразил надежду, что сэкономленное время москвичи смогут потратить на комфортное времяпрепровождение в его пиццерии.

Предприниматель Мария Фролова благодаря поддержке Москвы начала больше рассказывать людям о медицинском туризме в РФ и сервисах, связанных с этой сферой. Она смогла создать специальный портал, который читают жители 47 стран.

"Большинство материалов посвящено Москве. Но столичные инициативы охватывают и регионы, стимулируя развитие индустрии гостеприимства, транспорта, IT и других отраслей", – уточнила Фролова.

Ранее Сергунина рассказывала, что столичные предприниматели могут получить ряд рекомендаций по привлечению средств на персональной консультации, заявки на которые будут приниматься на портале малого и среднего бизнеса. Информацию об источниках финансирования гражданам расскажут специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы".

В столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития уточнили, что в 2022 году субсидии и гранты получили 2,9 тысячи субъектов МСП.



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