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18 января, 23:00

Экономика

Собянин: более 5 тыс предпринимателей стали участниками "Сделано в Москве"

Собянин: более 5 тыс предпринимателей стали участниками "Сделано в Москве"

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В проекте "Сделано в Москве" участвуют более пяти тысяч предпринимателей. Город помогает бизнесу продвигать на рынке локальные товары. Такая поддержка позволила бизнесу заработать дополнительно больше 110 миллионов рублей.

Сергей Собянин отметил, что онлайн-витрину сделановмоскве.рф пополнили более 20 тысяч позиций. Подробнее о том, что выпускают городские производители, – в эфире телеканала Москва 24.

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