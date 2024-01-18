Собянин: более 5 тыс предпринимателей стали участниками "Сделано в Москве"

В проекте "Сделано в Москве" участвуют более пяти тысяч предпринимателей. Город помогает бизнесу продвигать на рынке локальные товары. Такая поддержка позволила бизнесу заработать дополнительно больше 110 миллионов рублей.

Сергей Собянин отметил, что онлайн-витрину сделановмоскве.рф пополнили более 20 тысяч позиций. Подробнее о том, что выпускают городские производители, – в эфире телеканала Москва 24.