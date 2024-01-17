Московский зоопарк проведет акцию по сбору подарков для животных с 19 по 21 января

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке с 19 по 21 января состоится акция "В зоопарке ждут подарки". Все те, кто принесет презент для животных, получит бесплатный проход, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Пункты приема зооподарков будут работать с 10:00 до 16:00 на главном входе, а также на новом входе со стороны станции метро "Баррикадная".

"В списке подарков, одобренных нашими зоологами, – мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине. Подарок нужно передать волонтерам, а в терминале или на кассе получить акционный билет стоимостью 0 рублей", – говорится в сообщении.

Все предметы должны быть выполнены из экологически благоприятного материала. Зоологи проверят подарки и передадут зверям. Кроме того, презенты должны быть новыми, не самодельными и не съедобными.

Ранее сообщалось, что павильон "Фауна Китая" в Московском зоопарке временно закрыли с 12 января. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Животным необходим покой, подчеркнули в зоосаде.

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