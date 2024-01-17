Собянин сообщил, что в ТиНАО построят школы для более чем 9 тыс детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Восемь школ для более чем девяти тысяч детей построят в ТиНАО в этом году. Об этом заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, все учреждения построят инвесторы. Так, в Московском на территории ЖК "Переделкино Ближнее" возведут школу на 2,1 тысячи учащихся, в Сосенском поселении в ЖК "Бунинские луга" – на 1,2 тысячи мест, в ЖК "Скандинавия ЮГ" – на 800 детей, рассказал мэр.

Он указал, что также три школы, в каждой из которых будут учиться 1,1 тысячи ребят, появятся в Московском на территории ЖК "Первый Московский Город Парк", в Филимонковском в ЖК "Середневский Лес" и в Кокошкине в ЖК "Новое Внуково". Градоначальник добавил, что две школы построят в поселении Рязановском – в ЖК "Остафьево" на 750 мест и в ЖК "Алхимово" – на 1,2 тысячи учащихся.

Кроме того, продолжил Собянин, некоторые проекты инвесторы реализуют по программе мест стимулирования труда. В новых учебных заведениях будут универсальные и специализированные кабинеты, спортзалы, медиатеки и многое другое. В новых школах дети смогут получить дополнительные знания в области культуры и искусства, промышленного дизайна, архитектуры, компьютерной графики и моделирования, отметил мэр.

В заключение он добавил, что всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить 320 новых детсадов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения и около 100 культурно-досуговых учреждений.

Ранее Собянин сообщал, что за счет средств адресной инвестиционной программы в ТиНАО появятся девять новых культурных объектов. По его словам, их ввод в эксплуатацию будет проходить по мере их готовности – с 2024 по 2028 год.

Мэр уточнил, что школы искусств возведут в поселениях Воскресенском, Краснопахорском, Щаповском, Первомайском и Московский, а новые культурно-досуговые центры расположатся во Внуковском, Михайлово-Ярцевском, Кленовском и в Троицке.

Девять объектов культуры построят в столичном ТиНАО за счет бюджета