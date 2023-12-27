"Актуальный репортаж": как проходят уроки робототехники в московских школах

Уроки технологии в московских школах уступают место робототехнике. Девочки и мальчики учатся создавать умные машины, компьютерные игры и мультфильмы.

Ученики московской школы № 1492 за несколько месяцев научились программировать роботов, чтобы они сами танцевали, ездили по дороге или мигали индикаторами. В сентябре, как и тысячи других пятиклассников, они начали изучение робототехники.

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