Депутат МГД: расширение возможностей обучения детей – часть социальной политики Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица продолжает заниматься расширением возможностей обучения детей, демонстрационный экзамен для обучающихся по дополнительным программам углубленного уровня будет удачным механизмом для наработки практики сдачи тестов и поможет в будущей карьере. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерия Головченко.

"Успешное прохождение этого экзамена даст выпускнику дополнительные баллы при поступлении, что даст ему широкие возможности, выбор из большего количества лучших вузов и программ. Конкуренция в топовые учебные заведения очень высокая, и сейчас школьники стараются использовать все возможности, чтобы показать себя, добрать баллы", – сказал он.

Депутат добавил, что ученики, которые планируют работать в том числе в IT-компаниях, могут столкнуться с тестовыми заданиями, собеседованиями, сертификацией и внутренними экзаменами. Для этого необходимо иметь наработанные навыки, которые помогут в будущей карьере, подчеркнул Головченко.

Вместе с тем он рассказал, что демонстрационный экзамен был разделен на два этапа. Первый осуществляется в дистанционном формате и является отборочным. Второй проведут уже на площадках федеральных вузов. По словам депутата, регистрация на экзамен уже открыта.

В Москве создана большая система выявления талантов и способностей детей, указал Головченко. Он отметил, что форматы включают в себя множество площадок – от предпрофессиональных классов и технопарков до программ допобразования. Демонстрационный экзамен станет частью этой системы, заключил депутат.

Ранее стало известно, что специалисты департамента финансов и центра финансовой грамотности Москвы в рамках нового проекта расскажут студентам, как психология влияет на личные сбережения, какие кредиты можно назвать хорошими и плохими. Ученики узнают, почему важно составлять финансовый план и какие навыки будут востребованы на рынке труда.



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