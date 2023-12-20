Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра о работе столичного правительства

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Московская городская дума приняла ежегодный доклад Сергея Собянина о результатах работы правительства столицы. Соответствующее постановление утвердили во время заседания городского парламента.

Во время своего выступления столичный мэр сообщил о развитии таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование. Собянин отметил, что для Москвы этот год стал рекордным по вводу новых транспортных объектов. Но столица на этом не становится – в городе возведут еще три линии метро и порядка 40 станций.

Согласно докладу Собянина, власти Москвы намерены вернуть городу роль одного из ключевых центров высоких технологий. Благодаря проектам комплексного развития территорий в столице планируют создать 570 тысяч рабочих мест. Также власти предполагают ускорение программы реновации благодаря возведению значительно большего объема жилья.

В ходе своего выступления Собянин указал на тот факт, что фармацевтическая промышленность города может обеспечить лекарственную безопасность. Кроме того, она способна гарантировать независимость от импортных поставок жизненно важных препаратов.

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что за последнее время в Москве модернизировали свыше 300 медицинских корпусов. Амбулаторный фонд столицы, отметил мэр, будет полностью реконструирован в ближайшие три года.

Мэр также рассказал о сфере образования. Так, в Москве начали создавать персонифицированную систему этой области. Он также подчеркнул необходимость создания максимально благоприятных условий для получения профильного образования.

20 декабря Собянин впервые выступил с ежегодным отчетом в формате публичной телетрансляции. Он отметил, что российская столица преодолела много трудностей: пандемия, СВО и экономическая блокада со стороны Запада.

По словам Собянина, власти Москвы решили в 2024 году приступить к реконструкции первых 50 школ, а с 2025-го планируется модернизировать по 100 зданий ежегодно. Мэр поделился, что благодаря этому проекту в городе появятся школы, которые будут хорошо служить "нескольким поколениям наших детей и внуков".

Во время своей речи мэр также рассказал, что столичный кинокластер будет одним из крупнейших центров производства кино-, видео- и медиапродукции в мире. Для успеха проекта есть все, а именно таланты, опыт, идеи и рынок, который освободил Голливуд, указал Собянин.

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